أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الأربعاء, مرسوماَ يقضي بإنشاء معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة.

ويهدف المعهد, بحسب المرسوم, الذي حمل رقم 157, الى النهوض بمستوى تعليم اللغات في سوريا, و منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد, وإجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات.

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كما يهدف الى تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين وغير الناطقين بها, والإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.

وتصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد و تأليف مجلس المعهد ومهامه و تحديد الاقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها و قواعد قبول الطلاب و وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.

ويقبل في المعهد حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

وجاء المرسوم بناء على احكام الدستور وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولاسيما المادة 16 منه.