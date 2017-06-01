سقط قتلى, يوم الاربعاء, جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" على مدينة الرقة.

وقالت معلومات متطابقة من مصادر عدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان " 7 مدنيين قتلوا إثر قصف التحالف على منطقة الجامع القديم في مدينة الرقة.

وكان قتلى سقطوا الاثنين جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، مستهدفة مدرسة في بلدة المنصورة غرب الرقة.

كما سقط ضحايا وجرحى يوم الأحد، جراء استهداف طائرات التحالف الدولي حافلات كانت تقلهم في ريف الرقة الجنوبي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعتبر , يوم الأحد، ان سقوط ضحايا من المدنيين أمر واقع في الحرب ضد الجهاديين بسوريا والعراق، في وقت كشفت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصرع 3100 على الاقل جراء غارات جوية أمريكية شنتها على سوريا والعراق منذ بدء الحملة على تنظيم (داعش) عام 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.