كشفت وزارة الصناعة أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة، بلغت أكثر من 905 مليارات ليرة نتيجة الأزمة والعقوبات الاقتصادية.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة، حسب صحيفة (الوطن) المحلية، أن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بشركات المؤسسة العامة للإسمنت تجاوزت 188,6 مليار ليرة، أما غير المباشرة بلغت نحو 25,5 مليار ليرة.

وكانت لجنة "إعادة الاعمار" وافقت آذار الماضي، على منح وزارة الصناعة مبلغ قدره 700 مليون ليرة , من اصل 4 مليارات ليرة , لإعادة تأهيل الشركات المتضررة من "الاعتداءات" على مستوى المحافظات.

وخصصت هذا المبلغ لوزارة الصناعة لتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية المتعلقة بها والتي شملت تضمن تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل وخيوط الإنتاج المتضررة في الجهات التابعة لها وصيانة الآليات الخدمية اللازمة للعملية الإنتاجية.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمعامل والمنشآت الصناعية وتأخر عجلة الاقتصاد, مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.