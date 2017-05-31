توقيف سوريين 2 بجرم تزوير إقامات وإدخال آخرين خلسة إلى لبنان الاخبار المحلية شارك

أوقفت الجهات المختصة في منطقة النبطية سوريين اثنين بجرم تزوير إقامات وإدخال آخرين خلسة إلى لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "مديرية النبطية الاقليمية في أمن الدولة تمكنت من توقيف سوريين بجرم تزوير إقامات لسوريين اضافة لادخال آخرين خلسة الى لبنان والجنوب". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وقد أودع الموقوفان القضاء المختص بعد اجراء التحقيقات اللازمة, بحسب الوكالة. وسَبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كتسهيل الدعارة و القتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة. سيريانيوز

2017-05-31 20:53:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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