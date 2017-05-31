شنت فصائل معارضة, يوم الأربعاء, هجوماَ على مواقع للجيش النظامي في البادية السورية في أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي لمدينة حمص.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان المعارضة المسلحة استهدف مواقع النظامي قرب حاجز ظاظا والسبع بيار في البادية السورية, وسط اشتباكات.

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من جانبها, تحدثت مصادر مؤيدة ان مسلحي "أسود الشرقية" و"قوات أحمد العبدو" شنتا هجوماً على مواقع الجيش وحلفائه في البادية

وكانت طائرات التحالف_الدولي ألقت قبل أيام منشورات تحذيرية على مواقع قوات النظام والعناصر الموالية لها في البادية، تطالبهم بإخلاء مواقعهم والتراجع، إذ تضمنت التحذيرات أيضا مطالبة القوات بإخلاء نقاطها خلال مدى زمني محدد، مع خريطة تحدد المواقع المطلوب التراجع إليها.

وشنت فصائل معارضة منذ ايام هجوما على مواقع للنظامي في البادية, وسط معارك على محاور في محيط منطقة السبع بيار ومحيط منطقة ظاظا , رافقها قصف للطائرات الحربية على محاور القتال.