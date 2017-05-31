أوقفت الجهات المختصة اللبنانية, يوم الاربعاء, 35 سورياَ على متن "فان", لدخولهم لبنان خلسة.

وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه "لدى عبور "فان" يقل ركاب على حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، لم يمتثل سائقه لعنصر التوجيه ما اضطره الى رمي الشوكة الحديدية أمام إطاره الخلفي، وعلى الرغم من ذلك تابع السائق سيره حتى توقف عند مفرق نبع الصحة وفر داخل الطرق الترابية نحو بلدة حمانا، حيث تم توقيفه بمؤازرة دورية من الجمارك اللبنانية صودف مرورها في المحلة ".

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وتم توقيف 35 شخصا من التابعية السورية بينهم قاصرون وأطفال كانوا على متن الـ "فان" المذكور، وتبين أنهم دخلوا الى لبنان خلسة, بحسب البلاغ

واشار البلاغ الى ان التحقيق جار باشراف القضاء المختص.

وجاء ذلك عقب يوم على توقيف الجهات المختصة في منطقة النبطية سوريين اثنين بجرم تزوير إقامات وإدخال آخرين خلسة إلى لبنان.

وسَبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كتسهيل الدعارة و القتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.