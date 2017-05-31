كشف رئيس البعثة الإقليمية للصليب الأحمر الدولي في روسيا وبيلاروس ومولدوفا ماجني بارث، يوم الأربعاء، أن سوريا تحتاج لمساعدات إنسانية تفوق قدرات كل المنظمات الدولية.

وقال بارث إن العمليات الإنسانية التي ينفذها الصليب الأحمر الدولي في سوريا حاليا تعتبر من أكبر العمليات التي تقوم بها هذه المنظمة الدولية في العالم.

واتهم بارث كل الأطراف المنغمسة في الصراع المسلح داخل سوريا بعدم احترام القانون الإنساني الدولي.

وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، دعا قبل أيام إلى تجنب الربط بين إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وسير عملية التسوية السياسية في البلاد.

واعتبر بارث أن النزاع المسلح في سوريا يعد كارثة حقيقية ولا توجد أي دلائل تشير إلى أن الوضع آخذ في التحسن، ولذلك تبقى الحاجة إلى المساعدات الإنسانية ضخمة جدا.

ولفت المسؤول الإنساني الى أن حوالي نصف سكان سوريا باتوا من اللاجئين، بما في ذلك النازحين في الداخل.

وتمكن الصليب الأحمر ، بالتعاون مع أطراف النزاع، من تنفيذ 19 عملية لإيصال المساعدات الإنسانية خلال العام 2017.

وتعاني عدة مناطق من البلاد أوضاعا إنسانية سيئة، في ظل نقص المواد الغذائية والطبية، إثر تواصل المواجهات العسكرية بين الجيش النظامي ومعارضين مسلحين، ما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من تلك الأعمال, وسط مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة إدخال معونات للمحتاجين.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في سوريا إلى جانب الهلال الأحمر السوري ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، والإشراف على عمليات إجلاء الجرحى والمدنيين والمسلحين من مناطق المصالحات.

سيريانيوز