أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، إن سفناً حربية روسية أطلقت من البحر المتوسط 4 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" على مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), قرب تدمر.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان الفرقاطة "الأميرال ايسين" والغواصة "كراسنودار" التابعتين للأسطول البحري الروسي، أطلقتا 4 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" من شرق البحر المتوسط على مواقع "داعش" بالقرب من تدمر وأصابت جميع الأهداف.

وأشار البيان إلى أن "الغواصة "كراسنودار" أطلقت الصواريخ من قاع البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها "أخطرت كل من القيادة الأمريكية والتركية والإسرائيلية بعملية الإطلاق في الوقت المناسب عبر قنوات الاتصال المخصصة لذلك".

وسبق لروسيا أن وجهت ضربات بصواريخ كاليبر المجنحة من أسطولها البحري في المتوسط ضد مواقع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا عدة مرات منذ بدء عمليتها العسكرية في البلاد,

يشار إلى أن العمل العسكري الروسي في سوريا بدأ في نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت قوات روسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، وأعلنت دعمها الجيش النظامي عبر قصف مواقع التنظيمات الإرهابية في البلاد.

سيريانيوز