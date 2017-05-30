ماكرون يلتقي رياض حجاب .. ويؤكد دعمه للمعارضة السورية الاخبار المحلية شارك

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، خلال لقاء جمعه مع القيادي رياض حجاب ووفد من الهيئة العليا للمفاوضات, دعمه للمعارضة السورية.











ونقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن مكتب الرئيس جاء فيه ان "الرئيس تحدث عن التزامه الشخصي تجاه الملف السوري ودعمه للمعارضة السورية في ضوء العمل من أجل الانتقال السياسي".







ويأتي هذا الاجتماع الذي لم يعلن عنه من قبل مع رياض حجاب ووفد من الهيئة العليا للمفاوضات ومقرها الرياض في وقت يسعى فيه ماكرون لمراجعة سياسة فرنسا تجاه الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.







وكان ماكرون اعلن خلال لقائه مع بوتين في باريس إنه وافق على تشكيل مجموعة عمل مع روسيا تشمل تبادل المعلومات.



كما سبق لفرنسا ان كشفت انها تدعم محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة في جنيف، داعيا الى العمل في "إطار عمل سياسي ودبلوماسي لبناء السلام" .







يشار انه من المقرر أن يعقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا محادثات في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في وقت لاحق يوم الثلاثاء.







سيريانيوز

2017-05-30 23:57:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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