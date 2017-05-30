قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أدلة على استخدام حكومة الرئيس بشار الأسد، سلاحاً كيميائياً.









واضاف بوتين, في حوار مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، نشر يوم الثلاثاء انه "لا توجد أي أدلة على استخدام الأسد سلاحاً كيميائياً، وحسب قناعتي، فهذا مجرد استفزاز, لم يستخدم الأسد هذا السلاح".



وتابع بوتين، أنه يشارك رأي نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا "خط أحمر", مضيفا "أتفق معه، وأعتقد أنه يجب طرح هذه المسألة بشكل أوسع, على المجتمع الدولي وضع سياسة موحدة تجاه هؤلاء الأشخاص والكيانات التي تستخدم سلاحاً كيميائياً".



اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين, الاثنين, ان استخدام السلاح الكيماوي في سوريا "خط احمر" بالنسبة لفرنسا, ويستدعي رداَ سريعاً, مشددا على التحاور مع جميع الاطراف السورية, كما حدد أولويات بلاده بشان الملف السوري.



وواجه النظام السوري مؤخراً اتهامات بتنفيذ هجوم كيميائي في عدة مناطق أبرزها حادثة الهجوم على خان شيخون في ريف إدلب، تم على إثره قيام واشنطن بهجمات صاروخية على إحدى قواعد الجيش النظامي الجوية في ريف حمص, ردا على ذلك, وسط ادانات دولية واسعة ورافضة للهجوم الكيماوي, الامر الذي نفاه النظام السوري.



سيريانيوز