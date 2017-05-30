وكالة: أمريكا بدأت إرسال أسلحة لمقاتلين أكراد في سورية الاخبار المحلية شارك

قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة بدأت إرسال أسلحة لمقاتلين أكراد سوريين لمساعدتهم في استعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.









واضاف المسؤول بحسب الوكالة إن إرسال الأسلحة بدأ في الساعات الأربع والعشرين الماضية بناء على تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر.



وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة, حيث أشادت وحدات "حماية الشعب" الكردية بالقرار, معتبرة أنه سيحقق "نتائج سريعة وفعالة" فيما يخص "محاربة الإرهاب", كما رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بالقرار ، معتبرة ذلك يسهم في "تسريع عجلة القضاء على الارهاب" في سوريا.



وعارضت تركيا هذا القرار, واعتبرت ان تسليح الاكراد يعد تهديدا لبلادها, ويشكل "أزمة", ولن يصب في صالح واشنطن أو المنطقة.



وياتي الكشف عن بدء ارسال اسلحة للمقاتلين الاكراد بعد تصريحات لمبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك ، إن عملية استرداد الرقة من تنظيم داعش ستنطلق قريبا.







سيريانيوز

2017-05-30 22:41:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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