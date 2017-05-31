قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إف لودريان, الثلاثاء, ان الاولوية الفورية في سورية هي لإرساء وقف إطلاق نار فعال ومستدام على جميع الأراضي السورية".











واضاف الوزير الفرنسي في تغريدة على موقع تويتر في ختام لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة بشان سورية ستيفان دي ميستورا, ان "الأولوية بالنسبة لفرنسا في سوريا، هي هزيمة تنظيم (داعش) الذي يهددنا", مضيفا ان "الحرب السورية، التي تستمر منذ ست سنوات، ادت إلى تدمير البلاد".



بدوره, قال دي ميستورا، في ختام الاجتماع ، بأن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي عقد في باريس أمس الاثنين، قد يساعد في إيجاد مخرج من الأزمة السورية، قائلا: "أعتقد أن لقاء الرئيسين ماكرون وبوتين قد يساعدنا في الجمع بين مختلف الرؤى للإسراع في إيجاد حل سياسي للخروج من الأزمة".



ويأتي لقاء وزير الخارجية الفرنسي مع دي ميستورا بعد ساعات على لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات.



كما انه ياتي بعد يوم واحد زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى فرنسا واجتماعه بماكرون، حيث أكد الرئيس بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيسان في قصر فرساي عقب الاجتماع، أنه لا يمكن محاربة الإرهاب عبر تقويض مقومات الدولة في البلدان التي تعاني أصلا من النزاعات، داعيا لتوحيد الجهود في محاربة الإرهاب الدولي الذي وصفه بوباء القرنين العشرين والحادي وعشرين. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي على أهمية تعزيز الشراكة مع روسيا وبشكل خاص في محاربة الإرهاب واعتبرها الأولوية المطلقة أمام فرنسا.







سيريانيوز