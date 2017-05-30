قال مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك ، يوم الثلاثاء، إن عملية استرداد الرقة من تنظيم داعش ستنطلق قريبا.









وجدد ماكغورك في كلمة خلال مؤتمر لوزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، عزمهم على العمل مع قوات سوريا الديمقراطية (التي يشكل "ب ي د" عمودها الفقري), مضيفا اننا "نعمل هنا مع قوات سوريا الديمقراطية، ونحن على بعد كيلومترين اثنين عن الرقة، والعملية ستبدأ قريبا، فلا أستطيع التصريح بأي شيء عن تاريخ انطلاقها ولكنها قريبة جدا".



وتمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" اوائل ايار الجاري من بسط "سيطرتها "على مدينة الطبقة باستثناء سد الفرات بعد معارك مع "تنظيم الدولة الاسلامية" (داعش).



وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.



سيريانيوز



