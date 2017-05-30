رئيس الوزراء العراقي يعلن خطة لتأمين الحدود العراقية مع سوريا الاخبار السياسية شارك

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء عن وضع خطة لتأمين الحدود العراقية السورية، بعد تطهير قوات الحشد الشعبي المناطق القريبة من الحدود من تنظيم "داعش".











وكان القيادي في الحشد الشعبي أمين عام منظمة "بدر"، هادي العامري، اعلن الاثنين، وصول قوات الحشد إلى الحدود العراقية السورية, مشيرا الى انه اعتبارا من يوم الثلاثاء ستنطلق عملية تطهير الحدود العراقية السورية بدءا من أم جريص وباتجاه قضاء القائم في محافظة الأنبار غرب العراق.



وتشارك قوات الحشد الشعبي في الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لهزيمة التنظيم الإرهابي في الموصل ومحافظة نينوى المحيطة بها.



سيريانيوز





2017-05-30 20:17:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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