أكد وكيل أمين الأمم المتحدة ستيفن أوبراين, الثلاثاء, أن "هناك ضرورة لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في سوريا"، مشيرا إلى انه "الحواجز التي تقيمها الحكومة السورية تصعب عمل المنظمات الإنسانية".















واضاف أوبراين في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع الانسانية في سوريا، أن "يجب إدخال المساعدات الإنسانية ووقف مصادرتها ومنعها من الوصول إلى الأطفال والمحتاجين".



وأعربت الأمم المتحدة، اوائل ايار الجاري, عن "قلقها" إزاء استمرار "تدهور الوضع الأمني والإنساني" لمحاصري الغوطة الشرقية بريف دمشق , مشيرة الى انها لم تصل إلى أي جزء من المنطقة منذ تشرين الأول من العام الماضي.



وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.



سيريانيوز