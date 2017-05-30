لدى استقباله محمد بن سلمان.. بوتين: روسيا والسعودية تعملان معا للتوصل لحل الأزمة السورية الاخبار السياسية شارك

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في موسكو أن روسيا والسعودية تعملان معا للتوصل لحل الأزمة السورية.









وقال بوتين في تصريحات نقلتها وسائل اعلام "نحن نجري اتصالات على المستوى السياسي وبين العسكريين ونتعاون في مسائل تسوية الأزمات، بما في ذلك في سوريا", لافتا الى أن "موسكو تنتظر قيام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأول زيارة له إلى روسيا".



وتختلف البلدان بسياستهما حول سورية اذ تدعم روسيا النظام السوري, وتدخلت عسكريا لمصلحته اخر ايلول عام 2015, فيما تدعم السعودية اطياف من المعارضة ودعت الى اسقاط النظام.



كما شكر الرئيس بوتين الرياض على "موقفها في سوق النفط"، مؤكدا أن "الجهود المشتركة للبلدين تسمح بتحقيق الاستقرار في السوق العالمية للوقود".



من جانبه, قال محمد بن سلمان إن "هناك الكثير من النقاط المشتركة بين البلدين"، مشيرا إلى أن "هناك آلية واضحة لتجاوز كل الخلافات الموجودة".



وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن مباحثات الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الروسية ستتناول مسائل التعاون الثنائي والوضع في سوريا والعلاقات مع إيران.



ومن المنتظر أن يوقع الجانبان أربع مذكرات حول التعاون بين البلدين.



وسبق لولي ولي العهد السعودي أن زار روسيا مرتين عام 2015، التقى خلالهما الرئيس الروسي في كل من سوتشي وسان بطرسبورغ.



وتاتي زيارة محمد بن سلمان الى روسيا بعد زيارة للرئيس الامريكي الاسبوع الماضي الى السعودية حيث وقع خلالها عقودا واستثمارات بقيمة 355 مليار دولار بينها 110 مليارات في المجال العسكري.



سيريانيوز

2017-05-30 18:30:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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