وافق مجلس الوزراء على منح قروض خاصة بالمرأة الريفية و للزراعة المحمية بهدف دعم هذا النوع من الإنتاج الزراعي .

وذكرت صحيفة (البعث) المحلية ان" لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية, برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء, وافقت على منح قروض خاصة بالمرأة الريفية, وذلك استمرارا لخطة الحكومة في تشجيع الإنتاج وخاصة الزراعي منه".

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ويهدف القرار الى مساعدة المرأة الريفية في إقامة مشروعها الخاص الذي يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية كبيرة وللمساهمة في دعم الإنتاج الزراعي في الريف السوري.

وفي سياق متصل, وافقت اللجنة على تقديم قروض للزراعة المحمية بهدف دعم هذا النوع من الإنتاج الزراعي الذي يؤمن جزءا من احتياجات القطر من المنتجات الزراعية ويساهم في تصدير بعضها إلى الخارج.

وكانت وزارة الزراعة اعلنت مؤخرا أن قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الريفية وصلت الى 900 مليون ليرة سورية خلال السنوات الماضية, كما وصل عدد المستفيدات الى 17835 امراة من 435 قرية سورية.

يشار الى ان حجم قيمة الخسائر "المهولة" التي أصابت القطاع الزراعي وصلت الى 1194 مليار , بحسب احصائية أخيرة صادرة عن وزارة الزراعة.

ويواجه القطاع الزراعي تحديات لاسيما خلال الأزمة أبرزها, بحسب وزارة الزراعة, تعرض المؤسسات الخدمية والإنتاجية والبحثية لأضرار وارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمينها ونقلها، ونقص اليد العاملة الزراعية وتخريب الآبار وشبكات الري والوضع الصعب الذي منع الكثير من الفلاحين من الوصول لحقولهم، فضلا عن تأثير العقوبات الاقتصادية والمشاكل التسويقية التي نتجت عن صعوبة نقل وتصريف المنتجات الزراعية .