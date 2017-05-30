أطلقت "فيسبوك" رسمياً منصة جمع التبرعات للأعمال الخيرية في 18 دولة حول العالم مع الولايات المتحدة بعد أن كانت هذه الخدمة تجريبية خلال الأشهر الماضية.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن المنصة الجديدة تشمل الأمور الإنسانية والتعليم والصحة والبيئة والرياضة، ويمكن للمستخدم دعوة أصدقاء آخرين للمساهمة في جمع التبرعات.

وأكدت "فيسبوك" أن حملات التبرع يجب أن تتم وفقاً لسياسته ومعاييره، بمعنى أنه لن يتم الإعلان عن الحملة وخروجها للعلن دون حصولها على الموافقة من ادارة الشبكة.

وتقول "فيسبوك" إن هدف هذه المنصة هو أعمال خيرية مستدامة، ولا يعود منها للشبكة أي أرباح ، حيث بدأت كثير من حملات جمع التبرعات تجري على هذه الصفحة، ومنها على سبيل المثال جمع التبرعات لضحايا هجوم مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا الأسبوع الماضي.