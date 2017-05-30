"آبل" تحتبر شريحة ذكاء اصطناعي قد تضيفها إلى هواتف "آيفون" علوم وتكنولوجيا شارك

بدأت "آبل" باختبار شريحة ذكاء اصطناعي تنوي من خلالها الدخول في المجال العتادي عبر شريحة المعالجة التي تحمل اسم “محرك آبل العصبي”، وقد تمم اضافتها إلى هواتف "آيفون" للقيام بمهام تساعد المستخدم عبر الذكاء الاصطناعي.

وبحسب " Bloomberg"، فإن مهمة شريحة الذكاء الاصطناعي، تحسين طريقة تعامل أجهزة "آبل" مع المهام المختلفة التي تتطلب الذكاء البشري كلتعرف على الصوت والصورة والواقع المعزز وغيرها. وستقوم شريحة الذكاء الاصطناعي بمعالجة المهام المعقدة التي تتطلب خوارميات وتقنيات خاصة مثل التعرف على الوجه والصوت والرؤية الحاسوبية، بدلاً من جعلها تمر عبر المعالج الرئيسي وبالتالي تتيح له مجال أكبر لمعالجة أفضل للمهام الاعتيادية.

2017-05-30 03:25:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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