شركة صينية تكشف عن هاتف ذكي بـ 4 كاميرات ودقة عالية لصور السيلفي علوم وتكنولوجيا شارك

أعلنت شركة Gionee الصينية عن هاتفها الجديد S10 القادم مع أربعة كاميرات في جهاز واحد، اثنتان مدمجتان بالجهة الأمامية ومثلهما في الجهة الخلفية.

وبحسب موقع " z.gionee"، فإن الكاميرا الخلفية الأولى تأتي بدقة 16 ميغابكسل بفتحةf/1.8 والأخرى بدقة 88 ميغابكسل عريضة الفتحة، أما الأمامية فهي ليست فقط مزدوجة بل دقة إحداها تصل لـ 20 ميغابكسل والأخرى 88 ميغابكسل، مايعني أن صور السيلفي ستكون بدقة عالية جداً وتتفوق على باقي الهواتف. ويبلغ قياس شاشة الهاتف 5.5 بوصة بدقة 1920*1080 بكسل مع معالج Helio P25 من "ميدياتك" ثماني النوى بتردد 2.5 غيغاهرتز وذاكرة عشوائية كبيرة 66 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية 64 "غيغابايت". والهاتف مزود ببطارية كبيرة تصل سعتها إلى 3450 لكنها ليست الأكبر لدى الشركة، وهناك حساس بصمة للهاتف الذي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" نسخة "نوجا".

2017-05-30 03:27:34 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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