شارت تسريبات مختصة، إلى أن هاتف "غالاكسي S9" القادم العام المقبل، سيأتي بنسختين هما Star وStar2.

وبحسب "انسايدر"، فإنه من المحتمل أن يكون الاختلاف بين النسختين في حجم الشاشة فقط كما هو الحال مع "غالاكسي S8"، وستعملان بمعالج من نوع "Snapdragon 845".

ولن يحمل الهاتف الجديد أي اختلافات جوهرية عن عن S8، والخلاف الوحيد سيكون بماسح بصمات الأصابع الذي سيكون مدمجاً تحت واجهة الشاشة الأمامية.

ووفقاً لمصادر من داخل "سامسونغ"، فإن S9 قادم بشاشة من نفس الأنواع التي استخدمتها الشركة في هواتفها الأخيرة، ومن المتوقع البدء بإنتاجه أواخر العام الجاري.