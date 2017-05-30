اكتشف خبراء ثغرة تتيح لأي موقع إبطاء نظامي "ويندوز 7 – 8" أو التسبب بإنهيار الحواسب وإيقافها عن العمل باستخدام صورة فقط، لايمكن لنظام التشغيل التعامل معها.

وبحسب arstechnica، فإن الطريقة تعتمد على تسمية أي ملف أو صورة باسم خاص لا يمكن لنظام التشغيل التعامل معه كونه محجوز لملفاته، وعندما يرفع الموقع الملف إلى مسار معين، يحدث بطئ شديد ومفاجئ في الحاسب يجب بعدها إعادة التشغيل، أو تظهر شاشة الموت الزرقاء.

وعلى سبيل المثال، في حال قام شخص بوضع صورية على موقعه واسماها c:$MFT123، عندما يزور المستخدم صفحة الويب التي تحوي هذه الصورة ويتم استدعائها، يحدث فشل وإيقاف في نظام الملفات لأنه يمنع الوصول للملف المذكور.

في هذه الحالة الأسم الذي يسبب المشاكل هو MFT$ المحجوز لوضع ملفات بيانات وصفية يستخدمها نظام الملفات NTFS، وعند استخدام الأسم ضمن مسار معين فإن نظامي "ويندوز 7" و"ويندوز 8" يفشلان في التعامل مع اسم المجلد بالتالي يحدث البطئ أو الإنهيار.



ولا تؤثر هذه الثغرة على نظام "ويندوز 10"، وكل مالى المستخدم عندما يبطأ جهازه أثناء زيارة أحد المواقع، هو إعادة تشغيل الجهاز وعدم زيارة تلك الصفحة أو الموقع.