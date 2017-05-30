أعلن محافظ دمشق بشر الصبان, يوم الاثنين, عن اخلاء حي برزة من جميع المظاهر المسلحة, بعد خروج الدفعة الرابعة والاخيرة من مسلحي الحي, بموجب اتفاق تسوية.

وأشار الصبان في تصريح صحفي له, نشرته وكالة الانباء (سانا), إلى أنه “تم اليوم تنفيذ المرحلة الأخيرة من اتفاق التسوية في حي برزة, و تضمنت خروج 1012 شخصا بينهم 455 مسلحا رفضوا اتفاق التسوية في الحي”.

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وخرجت امس دفعة رابعة من مسلحي حي برزة في دمشق إلى الريف الشمالي، بموجب اتفاق المصالحة بين الجيش النظامي وفصائل معارضة مسلحة.

وتم تنفيذ اتفاق التسوية في حي برزة على مدى نحو 20 يوما وخرج خلاله جميع المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق التسوية باتجاه الريف الشمالي.

وشهد حي برزة أوضاع امنية متوترة, حيث تعرض لعمليات قصف ومعارك واشتباكات عنيفة بين مقاتلين معارضين والجيش النظامي منذ شباط الماضي.

ويأتي اتفاق برزة ضمن سلسلة من الاتفاقات بين النظام والمعارضة, اخرها في حي القابون, حيث يتم توفير ممر آمن للمسلحين مقابل رحيلهم بدون قتال.

ويعتبر النظام السوري هذه الاتفاقات أفضل طريقة لانهاء الحرب ، لكن مصادر معارضة تعتبر بأن النظام ينتهج , من خلال اتفاق المصالحة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي .