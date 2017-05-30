شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية في أسواق دمشق ثباتاَ, في وقت واصلت اسعار الفروج واللحوم ارتفاعها.

ورصدت صحيفة (الثورة) اسعار المواد الغذائية الضرورية كالرز والسكر والشاي والزيوت والسمون, حيث شهدت استقراراً .

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وتراوح سعر كيلو الغرام الواحد من الأرز ما بين 350 و 500 ليرة سورية حسب نوعه ومواصفات الحبة و السكر ما بين 325-350 ليرة للكيلو غرام والزيت النباتي دوار الشمس ما بين 725 - 750 ليرة لليتر, وفقا للصحيفة.‏

وكانت المؤسسة السورية للتجارة أعلنت عن عروض تتضمن طرح تشكيلة واسعة وتخفيضات على أسعار معظم المواد والسلع , بنسبة تتراوح ما بين 10 و 25 % , في جميع صالات المؤسسة بالمحافظات, وذلك بمناسبة شهر رمضان.

بالمقابل, ارتفعت أسعار مادة الفروج واللحوم بشكل ملحوظ , بحسب الصحيفة, حيث وصل سعر كيلو الفروج المذبوح إلى 1150 ليرة ولحم الغنم ارتفع إلى 6500 ليرة هبرة واللحم المجروم ما بين 4500-5500 ليرة حسب نسبة الدهن.‏

وكانت وزارة التجارة الداخلية اعلنت منذ ايام عن ارتفاع سعر الفروج بنسبة 20%, بسبب تحول الاستهلاك من مادة اللحوم الحمراء نحو الفروج, بسبب ارتفاع اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية وخاصة لحوم الخروف"، مبينة انسعر هذه اللحوم سجل نحو 6 آلاف ليرة للهبرة.".

من جهتها, أكدت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, أن "جميع الأسواق شهدت تخمة لجهة توافر مختلف أنواع المواد الغذائية والخضار والفواكه الضرورية منها والأساسية مما أدى إلى انخفاض أسعار العديد من هذه السلع والمنتجات الغذائية والزراعية واستقرار في أسعار المواد الأساسية الضرورية".‏

واصدر وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي تعليمات وتعاميم إلى المديريات التابعة لوزارته في المحافظات تتضمن البدء باتخاذ إجراءات وتدابير لضبط حركة الأسواق وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والتشديد على مراقبة أسعار ومواصفات المواد خلال شهر رمضان .

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً في أسعار السلع المواد الاستهلاكية و الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق وتوعدها بإجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاسعار.