قرر التحالف الدولي, الذي تقوده الولايات المتحدة, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), دراسة تقارير بشأن سقوط قتلى مدنيين جراء غارة نفذها في مدينة الرقة.

وذكرت وسائل اعلام ان وكالة "نوفوستي" نقلت عن البنتاغون قوله إن "التحالف يأخذ على محمل الجد كل الادعاءات بشأن وقوع ضحايا بين المدنيين وسيدرسها".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكان قتلى سقطوا الاثنين جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، مستهدفة مدرسة في بلدة المنصورة غرب الرقة.

كما سقط ضحايا وجرحى يوم الأحد، جراء استهداف طائرات التحالف الدولي حافلات كانت تقلهم في ريف الرقة الجنوبي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت يوم الأحد، عن مصرع 3100 على الاقل جراء غارات جوية أمريكية شنتها على سوريا والعراق منذ بدء الحملة على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عام 2014, مشيرا الى ان الجيش الأمريكي يعطي تقديرات منخفضة جدًا عن عدد الضحايا المدنيين.

وسبق ان اعلنت مصادر معارضة منذ ايام ان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن قتل 355 شخصا من المدنيين خلال شهر واحد في سوريا، وذلك منذ بدء التحالف ضرباته الجوية في أيلول 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.