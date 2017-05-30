سقط 15 قتيلاَ وأصيب 52 جريحا جراء استهداف تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) مدينة دير الزور بالقذائف خلال 24 ساعة.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان مسلحي داعش واصلوا استهداف منازل الأهالي في حيي الجورة والقصور إلى ساعات متأخرة من ليل أمس ما تسبب بسقوط قتيلين , ليرتفع عدد القتلى إلى 15, في حين أصبح عدد الجرحى 52 معظمهم من الأطفال والنساء".

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من جهته, بين مدير صحة دير الزور عبد النجم العبيد أنه "وصل إلى مشفيي الأسد والشهيد أحمد طه هويدي خلال الساعات الماضية 52 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء وبينهم 6 حالات حرجة ".

وتعرضت احياء بمدينة الزور, في الفترة الأخيرة, لاسيما الجورة وهرابش والقصور, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, مصدرها تنظيم "داعش", اسفرت عن سقوط ضحايا, في وقت تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من طيران التحالف والنظامي.