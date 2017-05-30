أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، عن ترحيب بلاده بمشاركة الولايات المتحدة، في رسم حدود مناطق "تخفيف التوتر" في سوريا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو، إن تحديد أبعاد مناطق تخفيف التوتر في سوريا ومشاركة واشنطن بذلك، سيكون موضع بحث في إطار اجتماعات استانا القادمة، حيث ترحب موسكو بذلك، إضافة لمشاركة واشنطن في منع وقوع الحوادث.

وكان لافروف قال قبل ايام انه لابد من التنسيق مع السلطات السورية عند تحديد الأطراف التي سترسل مراقبين إلى مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

ودخل اتفاق لإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر.

وأضاف لافروف ان موسكو قلقة جدا بشأن تعرض القوات النظامية لضربات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في جنوب سوريا، وقال "كما تعلمون، كان هناك حادث استخدام القوة في هذه المنطقة (التنف)، وليس فقط التهديدات,وأعتقد أن هذا الوضع مقلق للغاية، لأنه يمس سيادة سوريا مباشرة وبالطبع، هذه المسائل بحاجة إلى المعالجة، ويعمل عسكريونا على ذلك الآن".

وكانت طائرات تابعة للتحالف الدولي، قصفت الخميس 19 ايار الجاري، قافلة تابعة لقوات موالية للجيش النظامي، متجهة لقاعدة "التنف" قرب الحدود مع الأردن حيث تتواجد قاعدة عسكرية للتحالف الدولي، الأمر الذي رفضته موسكو وحذرت من عواقبه على العملية السياسية.

سيريانيوز