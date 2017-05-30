بدأت يوم الثلاثاء، امتحانات شهادة التعليم الثانوية العامة بمختلف فروعها العلمي والأدبي والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية في كافة المحافظات السورية، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 205 الاف طالب وطالبة .

وقال مدير الامتحانات العامة يونس فاتي, في تصريح لوكالة (سانا), ان "وزارة التربية أكملت الاستعدادات لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلو",ب مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين إلى شهادة الثانوية العامة بلغ 205543 طالباً وطالبة موزعين على 1848 مركزاً في المحافظات".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وبلغ عدد طلاب الفرع الأدبي 72788 موزعين على 621 مركزاً والعلمي 105331 على 891 مركزاً والشرعية 1708 على 33 مركزاً , فيما بلغ عدد طلاب الثانوية الصناعية 12752 موزعين على 138 مركزاً والتجارية 10557 على 114 مركزاً والنسوية 2407 على 51 مركزا, بحسب مدير الامتحانات.

وتوجه اليوم أكثر من 205 آلاف طالب وطالبة في المحافظات لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها , على ان تنتهي في الـ 15 من حزيران المقبل.

يذكر أن نسبة النجاح في شهادة التعليم الثانوية, بلغت العام الماضي، في الفرع العلمي 67.72% و50.78 بالفرع الادبي و 63.64% في الثانوية الشرعية , كما تراوحت نسب النجاح في الثانويات المهنية بين 69.17بالمئة للنسوية، و68.95 بالمئة للصناعية و55.05 بالمئة للتجارية.