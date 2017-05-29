أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, أن مصر تدعم روسيا في مسار أستانا بشأن سوريا.

ونقلت وكالات أنباء عن لافروف قوله, خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري, في القاهرة, ان "مصر تؤيد عملية أستانا حول سوريا وكذلك الاتفاقات حول إنشاء مناطق آمنة".

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وعقدت 4 جولات من مفاوضات أستانا حول سوريا, آخرها في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

ورحبت مصر مؤخرا باتفاق وقف التصعيد في مناطق محددة من سوريا، الذي تم التوقيع عليه مع اختتام محادثات استانا 4.

وأشار لافروف إلى أن "التعاون بين مصر و روسيا لا غنى عنه للتصدي للإرهاب".

ولفت لافروف الى انه ناقش مع الجانب المصري "الوضع في سوريا مع مصر وضرروة دفع عملية التسوية فيها, والفصل بين "المعارضة المعتدلة" والإرهابيين".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الاثنين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

وتعد روسيا من اكثر الدول الداعمة للنظام السوري عسكريا وسياسيا, فيما حددت مصر موقفها الثابت من الأزمة السورية المتمثلة بمكافحة الإرهاب و عدم التدخل في شؤون الآخرين، ودعم إرادة الشعوب، والحلول السلمية.