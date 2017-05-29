عثرت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الأحد، على مقبرة جماعية لمئات الاشخاص من ضحايا تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), شرقي مدينة الطبقة بريف الرقة.

وذكرت وكالات انباء ان وكالة (فرات) الكردية تحدثت أن "المقبرة تقع في منطقة صحراوية على مسافة 4 كم شرق الطبقة، سيطرت عليها "قوات سوريا الديمقراطية" في 10 أيار".

وأضافت الوكالة أن "مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) جلبوا لهذه المقبرة جثث الجنود السوريين والموظفين الحكوميين، الذين أعدموهم بعد الاستيلاء على المدينة في أب 2014".

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية", أعلنت نيسان الماضي، سيطرة مقاتليها على مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي بشكل كامل, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" بدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل، بهدف طرد "داعش" من الرقة.



