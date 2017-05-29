وقعت الكويت ومنظمة الأمم المتحدة (اليونيسيف), يوم الاثنين، اتفاقيتين بقيمة 6 ملايين دولار، لتعليم اللاجئين السوريين وتدريبهم على المهن المناسبة في لبنان والأردن.

وأوضح المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين، حسب وكالة (كونا) الكويتية، أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في "إطار مساهمة المؤسسة لمساعدة اللاجئين السوريين وعقب تعهد الكويت بالمساهمة بمبلغ 300 مليون دولار".

واشار الى ان الاتفاقية الأولى تم توقيعها في دبي ضمن حفل المزاد الخيري لليونيسيف في 31 آذار الماضي وتضمنت تقديم منحة بمبلغ قدره 3 ملايين دولار للاجئين السوريين في لبنان.

ويوجد في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري يشكلون نحو ربع عدد السكان في البلاد, الامر الذي يشكلون عامل ضغط اقتصادي على البلاد, وسط مطالبات من لبنان بدعم دولي لتحمل تكاليف استضافة اللاجئين.

وبيّن أن تلك المنحة تشمل نحو 4500 مستفيد وموجهة لتعليم طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية في الفترة المسائية في مدارس وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان اضافة إلى برامج التدريب المهني المعتمدة للشباب والشابات من اللاجئين.

وتم توقيع الاتفاقية الثانية في 17 أيار الحالي وتضمنت تقديم منحة بنحو 3 ملايين دولار تهدف إلى تقديم الدعم التعليمي والتدريب المهني للطلاب السوريين اللاجئين في الأردن.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية, مليون و300 الف لاجئ 120 ألف منهم بالمخيمات بحسب اخر احصارات اردنية رسمية.

وأشار شهاب الدين إلى أن هذه المنحة تشمل نحو 4230 مستفيدا من خلال تقديم الدعم التعليمي للطلاب والطالبات من اللاجئين السوريين في المرحلتين الاعدادية والثانوية عن طريق دروس التقوية والتأهيل في مراكز مكاني.

وكانت الاردن وقعت مع وألمانيا, نهاية العام الماضي,على اتفاقية بقيمة 20 مليون يورو مقدمة من بنك الاعمار الالماني لدعم تسريع وصول الاطفال السوريين للتعليم الرسمي.

وبحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف", فان الحرب السورية أدّت إلى حرمان حوالي 2,8 مليون طفل من التعليم في سوريا التي بات ربع مدارسها مدمراً