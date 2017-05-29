وافقت وزارة التربية على تعيين 296 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية في المحافظات الدورة الفصلية الثانية للعام الدراسي 2015-2016.

وأوضحت الوزارة, في بيان, نشرته وكالة (سانا), ان "على الخريجين الذين تم فرزهم التقدم بأوراقهم الثبوتية إلى مديريات التربية خلال مدة ستين يوماً بدءاً من تاريخ 29-5-2017".

وأشارت الوزارة إلى أنه للحصول على مزيد من التفاصيل يمكن مراجعة ديوان الوزارة أو الدخول إلى موقعها الإلكتروني.

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وكانت وزارة التربية خصصت منذ نحو شهرين 3100 فرصة عمل للأشخاص من مختلف المحافظات الذين تقدموا للمسابقة التي أجرتها الوزارة , 50% منها لذوي الشهداء.

وأجرت وزارة التربية مؤخرا امتحان تحريري لتعيين عدد من حملة شهادة الإجازة في التربية اختصاص معلم صف في مديريات التربية بمحافظات حلب والحسكة ودير الزور والرقة ودمشق وريفها وحماة وإدلب.