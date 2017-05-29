أكدت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية انه تم التأكد من صحة الصور التي نشرت حول إطلاق طائرة بريطانية صاروخ كتب عليه عبارة باللغة الانكليزية " مع الحب من مانشستر" في سوريا.

وذكرت وكالات انباء ان الصحيفة البريطانية اشارت الى ان مصادر في وزارة الدفاع البريطانية "أكدت صحة الصور و الادعاءات الواردة في هذا الخصوص".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأضافت الصحيفة أنه "لم يتم التعرف بعد على الشخص الذي كتب العبارة المذكورة، وأن الصاروخ المذكور هو ليزري من نوع "Paveway".

من جهتها, قالت صحيفة (التلغراف) إن" الطائرة التي كانت تحمل القنبلة تابعة للخطوط الملكية البريطانية (RAF) وأقلعت من قاعدة "أكروتيري" في الشطر الجنوبي من قبرص، وأطلقت القنبلة المذكورة على أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا".

وانتقد العديد من النشطاء في بريطانيا تداول الصور, معتبرين أنه لا يجوز الرد على العنف، بالعنف ضد المدنيين في سوريا.

وشكك رواد مواقع التواصل بدايةً في صحة الصورة، لكن متحدثاً باسم سلاح الجو البريطاني الملكي أكد لاحقاً أنها حقيقية، وأن الواقعة “ليست غريبة عن الجيش البريطاني”.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور لصاروخ محمل على مقاتلة بريطانية متوجهة لقصف مناطق في سوريا, كتبت عليها بالإنجليزية عبارة "مع الحب من مانشستر", عقب الهجوم الدموي, الذي استهدف قاعة حفلات في مانشستر البريطانية.

وأسفر الهجوم الذي استهدف، الإثنين الماضي، قاعة حفلات في مانشستر، شمال العاصمة لندن، وتبناه تنظيم "داعش"، عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 59 آخرين، بينهم أطفال.