أعلن القيادي في الحشد الشعبي العراقي أمين عام منظمة "بدر"، هادي العامري، يوم الاثنين، وصول قوات الحشد إلى الحدود العراقية السورية.









وقال العامري إن "قوات الحشد الشعبي وصلت قبل قليل إلى الحدود العراقية السورية"، مضيفا أن "هذه القوات تمركزت في قرية أم جريص الواقعة على الحدود", مضيفا انه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ستنطلق عملية تطهير الحدود العراقية السورية بدءا من أم جريص وباتجاه قضاء القائم في محافظة الأنبار غرب العراق.



وكان القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس، أعلن أمس تحرير مناطق واسعة تقع على مسافة 20 - 25 كم عن الحدود العراقية السورية، كما تم تحرير عددا من القرى الإيزيدية في جبل سنجار.



وتشارك قوات الحشد الشعبي في الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لهزيمة التنظيم الإرهابي في الموصل ومحافظة نينوى المحيطة بها.







سيريانيوز