وسع الجيش النظامي, يوم الاثنين, من نطاق سيطرته على مناطق بريف حلب الشرقي, على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حتى أصبح على مشارف مسكنة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه قوله, ان "الجيش النظامي استعادة السيطرة على قرى جديدة في ريف حلب الشرقي بعد مقتل وإصابة أكثر من 2000 إرهابي من تنظيم “داعش” وتدمير أكثر من 133 آلية بينها 5 مفخخات".

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وأضاف المصدر أن النظامي وسع من نطاق سيطرته بعد استعادة قرى الصالحية والبطوشية والشهداء وجباب المسعودية وخزراف والفرعية ومستريحة والمزة والواسطة والسكرية شرقية وبندوقة والحميدية والقاهرة ودور أحمد ياسين ومجمع الأبقار ومعمل السكر ومحطة القطار في مسكنة ومزرعة تشرين الأول والبومانع وخان الشعر وخربة السودة والحمراوي”.

من جهتها, تحدثت مصادر موالية ان النظامي سيطر على محطة قطار "مسكنة" لتصبح القوات على بعد 1.5 كم من مدينة مسكنة آخر معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي.

بدوره, أوضح مصدر ميداني لـ صحيفة (الوطن) المحلية, أن "مسكنة على وشك السقوط بيد الجيش النظامي الذي يعتزم مواصلة تقدمه في ريفها الجنوبي للسيطرة على جميع القرى والتجمعات السكنية وصولاً إلى البادية السورية ".

ووسع الجيش النظامي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي مؤخرا، حيث سيطر على تلال استراتيجية وعدة قرى وبلدات اهمها الباب ودير حافر و الخفسة ومطار الجراح العسكري, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.