تعهدت "مايكروسوفت" بحل مشكلة مرض السرطان خلال مدة أقصاها 10 سنوات تعتمد على معاملة المرض وكأنه ثغرة برمجية.

وبحسب "تلغراف"، فإن التقنية التي تفكر بها الشركة تعتمد عل معالجة المرض من خلال "إعادة برمجة" الخلايا المصابة، وإعادتها إلى حالتها الطبيعية السليمة، حيث شكلت الشركة "جيش صغير" من البيولوجيين والمبرمجين والمهندسين.

ويقوم الباحثون بإنتاج "كمبيوتر" مصنوع من الحمض النووي، يمكن أن يعيش داخل الخلايا، ويستشعر أي خلل فيها مثل السرطان، ثم يقوم بـ "إعادة تشغيل النظام" والتخلص من الخلايا السرطانية.

وسيكون النظام المبتكر بمثابة "نظام جزيئي ذكي" يكشف المرض، حيث ستفتتح "مايكروسوفت" خلال الصيف، أول مختبر خاص لاختبار النتائج التي توصل إليها مهندسو الكمبيوتر.