كشف مخترع نظام "آندرويد" أندي روبن عن اقتراب ازاحة الستار عن هاتفه الجديد وحدد موعداً لذلك نهاية الشهر الجاري.

وأكد أندي روبن عبر حسابه على "تويتر"، أن الكشف عن الهاتف الجديد سيتم عبر شركة Essential التي أسسها مؤخراً هو ومجموعة من موظفين سابقين في "غوغل" و"آبل"، لكنه لم يعلن عن مواصفات الهاتف.



وقام أندي سابقاً، بنشر صورة تشويقية للهاتف بحواف شاشة صغيرة ، بينما يتوقع مراقبون أن يأتي بمعالج سناب دراغون 835 مع 4 او 6GB ذاكرة عشوائية مع ذاكرة تخزين 64GB وشاشة بحجم 5.5 أو 5.7 إنش بدقة QHD.



ومن المتوقع أيضاً، أن يأتي الهاتف بكاميرا تلتقط صور بزاوية 360 درجة مع بطارية تبدأ بـ 3000 مللي أمبير على أن يعمل بأحدث نسخة من "أندرويد" .