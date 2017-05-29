كشفت بعض الصور المسربة لهاتف "آيفون 8"، عن تصميمه المخالف للتوقعات كونه لايقدم جديداً، حيث يأتي ماسح بصمات الإصبع في الجزء الخلفي بشكل تقليدي.

وبحسب bgr، فإن الهاتف يضم كاميرا مزدوجة وشاشة أمامية كاملة من الحافة للحافة، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الإصبع في الجزء الخلفي من الجهاز يعلوه شعار "آبل" وسيأتي بألوان مختلفة، مايعتبر تصميماً غير مبتكراً وتقليدياً.

وعبر بعض محبي "آيفون" عن صدمتهم من الصور، لرغبتهم بأن تصدر "أبل" تصميماً جديداً مميزاً عن هواتف "سامسونغ".

ويشار إلى أن "آبل" بدلت مكان مستشعر البصمة الذي تعتمده "سامسونغ" ووضعته بعيداً عن الكاميرا منتصف خلف الهاتف بدلاً من جانب الكاميرا الخلفية، وذلك بعد شكاوي من مستخدمي "سامسونغ" أنهم يضغطون على المستشعر بالخطأ أثناء حمل الهاتف.



