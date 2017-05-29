"سامسونغ" تسجل براءة اختراع لساعة ذكية بكاميرا وشاشة ملتفة حول المعصم علوم وتكنولوجيا شارك

حصلت "سامسونغ" على براءة اختراع لساعة ذكية بتصميم مختلف، في وسط شاشتها كاميرا مع إطار قابل للدوران وزر رئيسي للتحكم.

وبحسب 3dnews، فإن الساعة قادمة بشاشة ثانية قابلة للانحناء وهي سوار المعصم ذاته، مخصصة لعرض اختصارات التطبيقات كما تشير الصور المسربة لبراءة الاختراع . لكن كما المعتاد، فإن حصول أي شركة على براءة اختراع جديدة، لا يعني بالضرورة أن تنفذ على أرض الواقع فقد يكون هذا التصرف لحماية الفكرة فقط.

2017-05-29 02:25:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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