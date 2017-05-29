أتاحت "انستغرام" ميزة تبادل الروابط عبر الرسائل الخاصة مع عرض مقتطف عن الرابط وإمكانية النقر لفتحه في المتصفح.

وبحسب instagram-press، فقد تم دعم أرقام الهواتف والعناوين في الرسائل الخاصة بحيث يمكن الضغط على الرقم والإتصال به مباشرة وكذلك التوجه للعنوان عبر برامج الخرائط.



ولا تدعم "انستغرام" الروابط في الوصف ولا الرسائل، لكن بوصول الدعم للرسائل، من المتوقع أن تتاح الميزة ذاتها للوصف.



وأيضاً، دعمت "انستغرام" اتجاهات الصور المرسلة سواء كانت طولية أم عرضية فلن يتم الإقتصاص منها بل ستظهر بأبعادها الكاملة، على أن تبدأ الميزة لأجهزة "آيفون" وبعدها "آندرويد".