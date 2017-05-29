بدأت دفعة رابعة من مسلحي حي برزة في دمشق بالخروج إلى الريف الشمالي، يوم الاثنين، في إطار المرحلة الرابعة من اتفاق المصالحة بين الجيش النظامي وفصائل معارضة مسلحة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن محافظ دمشق بشر الصبان قوله انه "سيتم اليوم تنفيذ المرحلة الرابعة من اتفاق التسوية بخروج دفعة جديدة من السلاح والمسلحين".

وأضاف الصبان ان "تنفيذ اتفاق التسوية في حي برزة مستمر حتى إنهاء جميع المظاهر المسلحة فيه تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه".

وذكرت الوكالة ان عددا من الحافلات تجمعت في المنطقة لنقل دفعة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية.

وكانت المرحلة الثالثة من اتفاق حي برزة نفذت قبل 10 أيام، وتضمنت خروج 2672 شخصا بينهم 1076 مسلحا.

وكانت عملية إجلاء مسلحين من حي برزة في دمشق، بدأت في الأسبوع الأول من شهر ايار الجاري، في أول عملية إجلاء للمسلحين المعارضين من داخل أحد أحياء دمشق منذ بدء النزاع في 2011.

وشهد حي برزة أوضاع امنية متوترة, حيث تعرض لعمليات قصف ومعارك واشتباكات عنيفة بين مقاتلين معارضين والجيش النظامي منذ شباط الماضي.

سيريانيوز