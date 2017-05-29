أفادت مصادر معارضة، يوم الاثنين، إن 3 اشخاص قتلوا جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، مستهدفة مدرسة في بلدة المنصورة غرب الرقة.

وقالت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان التحالف استهدف يوم الأحد مدرسة في الحي الشمالي لبلدة المنصورة غرب الرقة ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وجرح مدنيين.

واضافت المصادر ان طائرات التحالف ألقت منشورات تضمنت إرشادات ومعلومات تدعو فيها أهالي المدينة إلى الخروج الآمن منها، استعدادا لهجوم مكثف على الرقة التي تعد معقل تنظيم "داعش" الرئيسي في سوريا.

وكانت غارات للتحالف أدت لمقتل حوالي 20 شخص وإصابة آخرين، اثر استهداف حافلات في منطقة "الكسارات" وقرية "رطلة" في ريف الرقة الجنوبي.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعتبر في مقابلة معه يوم الأحد، ان سقوط ضحايا من المدنيين أمر واقع في الحرب ضد الجهاديين بسوريا والعراق، في وقت كشفت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصرع 3100 على الاقل جراء غارات جوية أمريكية شنتها على سوريا والعراق منذ بدء الحملة على تنظيم (داعش) عام 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

سيريانيوز