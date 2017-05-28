أصيب 10 أطفال بجروح، يوم الأحد، جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان 10 أطفال دون السادسة من عمرهم، أصيبوا بجروح، اثر قصف بالقذائف الصاروخية تعرضت له مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، مصدره تنظيم "داعش".

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز