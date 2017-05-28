اعلن وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس، يوم الأحد، انه لا مفر من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب على الجهاديين في سوريا والعراق.

وقال ماتيس في مقابلة مع قناة "سي بي إس" ان هؤلاء الضحايا "واقع في هذا النوع من الاوضاع".

وتابع ماتيس ان الولايات المتحدة "تفعل كل ما في وسعها من الناحية الانسانية مع اخذ في الاعتبار الضرورات العسكرية" لتفادي سقوط ضحايا مدنيين.

وتقود واشنطن منذ العام 2014 تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، يشن ضربات جوية في العراق وسوريا تؤدي الى سقوط عدد متزايد من المدنيين.

وأكد ماتيس "لم نغير في قواعد شن" الغارات الجوية التي تحدد الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي سقوط ضحايا مدنيين، منوها إلى انه "لا تهاون في ارادتنا في حماية الابرياء".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشف يوم الأحد، عن مصرع 3100 على الاقل جراء غارات جوية أمريكية شنتها على سوريا والعراق منذ بدء الحملة على تنظيم (داعش) عام 2014.

سيريانيوز