كالياري يفك عقدته أمام الميلان بهدف بالوقت القاتل بختام الدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

فك كالياري عقدة ضيفه ميلان عندما تغلب عليه 2-1 الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهو الفوز الأوّل لكالياري على ميلان منذ 19 عاما وتحديداً منذ 18 تشرين الأوّل 1998.



ومنح البرازيلي جواو بدرو غالفاو التقدم لكالياري عندما تلقى كرة داخل المنطقة من ماركو بورييلو فتوغل داخل المنطقة وانفرد بالحارس جانلويجي دوناروما وسددها بيمناه زاحفة داخل المرمى (17).



وكاد الكولومبي كارلوس باكا يدرك التعادل من متابعة لكرة من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة والتقطها الحارس لوكا كروستا (20).



وأنقذ دوناروما مرماه من هدف ثان بقطعه انفراد البرازيلي دييغو فارياس (25).



وتحسن اداء ميلان في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء اثر عرقلة غابريال باليتا من قبل لاعب الوسط المولدافي ارثر يونيتا فانبرى لها باكا لكن الحارس كروستا تصدى لها (63). وحصل ميلان على ركلة جزاء ثانية اثر عرقلة الحارس لباكا فانبرى لها هذه المرة جانلوكا لابادولا، بديل الارجنتيني ليونيل فانجيوني، مدركاً التعادل (72).



وتلقى ميلان ضربة موجعة بطرد قطب دفاعه باليتا لتلقيه الانذار الثاني (75).



وسجل المدافع فابيو بيزاكاني هدف الفوز لكالياري مستغلا كرة مرتدة من الحارس دوناروما اثر ركلة حرة مباشرة انبرى لها غالفاو (90+3).



ورفع كالياري رصيده الى 47 نقطة في المركز الحادس عشر مقابل 63 نقطة لميلان السادس. سيريانيوز 2017-05-28 20:59:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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