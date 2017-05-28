منح الألماني سيباستيان فيتل فريقه فيراري فوزه الأول في مونتي كارلو منذ 16 عاماً، بإحرازه المرحلة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان الأحد، على حساب زميله الفنلندي كيمي رايكونن.

ويعود الفوز الأخير لفيراري في هذا السباق الذي يعد من الأبرز في روزنامة بطولة العالم، الى العام 2001، عندما أحرزه سائقها الأسطوري بطل العالم سبع مرات الالماني ميكايل شوماخر.



وفرضت فيراري هيمنتها على هذا السباق هذه السنة، بتفوق واضح على فريق مرسيدس بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، اذ في إزاء ثنائية الفريق الايطالي، اكتفى الفريق الألماني بالمركزين الرابع والسابع، اذ حل في الأول سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس خلف سائق ريد بول الاسترالي دانيال ريكياردو الثالث، بينما اكتفى البريطاني لويس هاميلتون بالمركز السابع بعدما انطلق من المركز الثالث عشر.



وبهذه النتيجة، وسع فيتل الفارق في ترتيب بطولة العالم للسائقين الى 25 نقطة، اذ بات في حوزته 129 نقطة مقابل 104 لهاميلتون.



وكان رايكونن أوّل المنطلقين في السباق، وحافظ على الصدارة على الحلبة التي يصعب عليها التجاوز، حتى دخوله الى الحظيرة لتبديل إطارات سيارته، بينما بقي فيتل على الحلبة واستفاد من الوقت الاضافي لتعزيز تقدمه في الصدارة، الى حين دخوله الحظيرة والخروج محافظا على الصدارة التي لم يفقدها حتى نهاية السباق.



واعتمدت فيراري في هذا السباق استراتيجية توقف وحيد، ما أتاح لها تحقيق الثنائية الأولى لها منذ سباق الجائزة الكبرى لألمانيا 2010.



وشهد سباق موناكو عودة بطل العالم السابق البريطاني جنسون باتون لمرة استثنائية هذا الموسم، اذ قاد سيارة ماكلارين بدلا من الاسباني فرناندو ألونسو الذي يشارك اليوم في سباق "إندي 500" الأميركي.



الا ان عودة باتون البالغ من العمر 37 عاماً لم تكن موفقة، اذ اصطدم بسائق ساوبر الالماني باسكال فيهرلين في اللفة 60 أثناء محاولته التجاوز عند منعطف ضيق. وأدى الحادث الى انقلاب سيارة فيهرلين على جنبها، الا انه خرج منها دون إصابة.



وحافظ رايكونن على الصدارة منذ انطلاق السباق، بينما تمكن هاميلتون في اللفة الأولى من تخطي سائق ماكلارين هوندا البلجيكي توفيل فاندرون والتقدم الى المركز الثاني عشر.



ووسع رايكونن الفارق الى ثانيتين مع فيتل و5,2 ثوان مع بوتاس بحلول اللفة السابعة. وبعد عشرين لفة، وجد الفنلندي نفسه محجوزا خلف باتون ومتقدما عنه بلفة كاملة، دون ان ينجح في تجاوزه قبل اللفة 28، ما أتاح للسائقين خلفه، لاسيما فيتل، تقليص الفارق.



وبقي فيتل على الحلبة حتى اللفة 39 وخرج أمام رايكونن الذي كان قد أنجز تبديل إطاراته دون التمكن من استعادة الصدارة،



أما هاميلتون، فبقي على الحلبة حتى اللفة 45 حينما كان في المركز السادس، ودخل الى الحظيرة وعاد منها سابعا، وهو المركز الذي أنهى به السباق، خلف سائق تورو روسو الاسباني كارلوس ساينز.