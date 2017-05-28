ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار.. وثبات أسعار الفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار الأصناف ثباتا, باستثناء الزهرة والملفوف التي شهدت أسعارهما انخفاضا, مقابل ارتفاع سعر الكوسا والباذنجان والبازلاء والفول والخيار, مقارنة بالنشرة الماضية. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة. سيريانيوز

2017-05-28 14:26:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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