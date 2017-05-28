أعلنت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان ان السلطات السورية تتعاطى مع كل جولات الحوار السوري بطريقة "ايجابية".

وقالت شعبان, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, على هامش مشاركتها في مؤتمر "الحرب في سوريا تداعياتها وآفاقها" الذي رعته الجمعية السورية البريطانية واختتم الخميس الماضي, ان "سوريا تقوم بكل ما يجب على الحكومة السورية أن تقوم به لعدم ترك أي فرصة للآخرين أن يتحدثوا عن تقصير الحكومة السورية أو عن عدم رغبتها في الحوار".

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وحول جولتي المحادثات القادمتين في جنيف وأستانا، قالت شعبان"لا يوجد أي شيء ثابت إلى حد الآن، لكننا نتعاطى بإيجابية منذ بداية الحرب على سورية وحتى اليوم , الا ان الطرف الآخر والداعمين له والمشغلين هم المعطلون لأي حل سياسي في سوريا"

وعقدت 6 جولات من مفاوضات جنيف بشان سوريا, أخرها في 16 الجاري واستمرت لمدة 4 ايام, حيث شهدت اطلاق الية تشاورية بشان القضايا الدستورية والقانونية.

كما عقدت 4 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, اخرها في ايار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – ايران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 اشهر .

وجاءت جولات المفاوضات في ظل خلافات بين الاطراف حول كيفية حل الازمة السورية, حيث يشدد النظام على اولوية مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على الانتقال السياسي ورحيل الاسد.