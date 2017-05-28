سقط ضحايا وجرحى يوم الأحد، جراء استهداف طائرات التحالف الدولي حافلات كانت تقلهم في ريف الرقة الجنوبي.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن 17 شخصا لقوا حتفهم واصيب20 آخرين، إثر غارة لطائرات التحالف الدولي على حافلات كانت تقلهم في منطقة "الكسارات" وقرية "رطلة" في ريف الرقة الجنوبي.

وجاء ذلك في وقت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الأحد، عن مصرع 3100 على الاقل جراء غارات جوية أمريكية شنتها على سوريا والعراق منذ بدء الحملة على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عام 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

سيريانيوز