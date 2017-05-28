كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصرع 3100 على الاقل جراء غارات جوية أمريكية شنتها على سوريا والعراق منذ بدء الحملة على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عام 2014.

و اشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الأمريكي يعطي تقديرات منخفضة جدًا حينما يقول إن غاراته أسفرت عن مقتل 352 مدني فقط".

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وجاء ذلك بعد أيام من اعلان مصادر معارضة ان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن قتل 355 شخصا من المدنيين خلال شهر واحد في سوريا، وذلك منذ بدء التحالف ضرباته الجوية في أيلول 2014.

وكان التحالف الدولي اقر في نيسان الماضي, بتسببه بمقتل نحو 400 مدني خلال الفترة 2014-2017 في سوريا والعراق نتيجة لغاراته الجوية.

وأضافت الصحيفة أن "العمليات العسكرية للسيطرة على معاقل داعش كالموصل والرقة، لعبت دورًا هامًا في ارتفاع عدد القتلى".

ولفتت الصحيفة إلى أن "القادة العسكريين حصلوا على حرية أكبر فى اتخاذ قرارات بشأن الغارات الجوية على سوريا والعراق فى الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وهو اتجاه تعزز هذا العام تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب".

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.